SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, dünya genelinde yaklaşık 600 milyon engelli birey yaşadığını söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı da olan Prof. Dr. Ergun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engelli bireylerin aileleri düşünüldüğünde, dünya nüfusunun yüzde 25'inin doğrudan etkilendiğinin görüleceğine vurgu yaptı. Türkiye'deki 2010 yılına ait verilerin, dünya gerçekleri ile paralellik gösterdiğini ve nüfusun yüzde 12.29'unu engelli bireylerin oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Ergun, bunun da ülkemizde şu anda en az 9 milyon 294 bin 605 engelli birey olduğu anlamına geldiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Ergun, engelli bireyin profesyoneller tarafından desteklenmesi ve yönlendirilmesinin rehabilitasyon kavramı içinde yer aldığını anımsatarak, "Rehabilitasyon kısaca kişinin anatomik, fizyolojik ve çevresel limitasyonları (sınırlama, kısıtlama) içerisinde fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve meslek dışı eğitimsel potansiyelinin geliştirilmesidir. Rehabilitasyon ekibi içinde Fizyoterapistlerin rolü gerçekten son derece önemlidir" diye konuştu. Engelli bireyin tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyonunun her aşamasında sağlık ekibinin diğer meslek grupları ile multi, inter ve intra disipliner çalışmaların merkezinde bulunan fizyoterapistlerin bugün ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinden başlamak üzere toplum sağlığında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık profesyonelleri olarak görev yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ergun, şöyle devam etti:

"SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, asistanları ve öğretim üyeleri olarak; yaşamın anlamı olan "İnsan olmak" ilkesinden yola çıkarak engelli engelsiz ayrımı yapmadan, toplumumuzdaki her bireyin insan olarak eşit haklara sahip olduğunun bilincindeyiz.

Gazianteplilerin yaşam kalitelerini artıracak olan sağlık, rehabilitasyon, eğitim, istihdam olanaklarından; eğlence, dinlenme spor, sanat ve kültür gibi kentsel etkinliklerden faydalanmaları ve toplumsal yaşama tam olarak katılabilmeleri için tüm kamu, kurum ve kuruluşlarıyla birlikte engelleri aşmak, kişisel farkındalık ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla bilimsel ve çağdaş ilkeler doğrultusunda her türlü desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Prof. Dr. Ergun, "Unutmayınız ki, hayatı sizlerle paylaşmak için fizyoterapistler olarak yanınızdayız" diyerek engellilere yalnız olmadıkları mesajını verdi.