Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama günü değil farkındalık günü olduğunu belirtti.

Başkan Çelik, yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü kapsamında hazırlanan etkinlikleri farkındalık oluşturmak için yaptıklarını belirtti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlama değil "Farkındalık Günü" olduğunu belirten Çelik, "Engelli kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları biraz olsun anlayabileceğimiz gündür. Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu olarak onlara rahat bir hayat sunabilmek için birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların yanında vatandaşımızın da bize destek olması gerekiyor. Bunun içindir ki bugün farkındalık günüdür. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını, çektikleri sıkıntıları gündeme getirme günüdür. Bizlerin farkında olup engellilerin bireysel yaşamda, ailevi yaşamda ve sosyal yaşamda karşılaştığı engelleri en aza indirebilmek için vatandaşları bilgilendirip, gerekli çalışmaları yapmalıyız. Engelliler Dayanışma Derneği olarak "Engel olmaz isek engel kalmaz" düsturuyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda 2022 sayılı kanunun gelir kriterleri engellinin bireysel geliri baz alınarak hesaplanması, bakım ücreti alan ağır engellisi olan bakıcıların sosyal güvenceye kavuşturulması ve gelir kriterlerinin yükseltilmesini gündeme getirmek istiyoruz. Bunun yanında silikozis hastalığı her geçen gün daha çok artıyor. Fabrikaların bu konuda gerekli önlemleri alarak insan sağlığını koruyacak tedbirlerin almasını istiyoruz. Farkındalık oluşturabilmek için sorunların ele alınarak görüş alışverişinde bulunmalı ve ivedilikle çözümünü sağlamalıyız. Dernek olarak misyonumuz engelleri ortadan kaldırmak için bize her gün 3 Aralık Dünya engelliler Farkındalık Günü diyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü çerçevesinde bir çok etkinlik hazırladık. Farkındalığın arttığı engelsiz yarınlara destek için engellilerimizin emeklerini seyretmeye tüm Bozüyük halkını bekliyoruz" dedi.