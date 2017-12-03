3 Aralık Dünya Engelliler Günü Devrek’te Etkinliklerle Kutlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle özel bir eğitim merkezinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Engelli vatandaşlar için düzenlenen eğlence organizasyonunda engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardılar. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlikte konuşan Özel ilk Vitamin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi Kurum Müdürü Feray Bayramusta, "Gözlerinizin görmediğini, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğimizi ya da yürüyemediğinizi, gönlünüzce koşamadığınızı, fikirlerinizi ifade edemediğinizi, tek başına yemek yiyemediğinizi, güzel şarkıları dinleyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığımızı hiç düşündünüz mü? Bugün gündeme gelen engelliler işte her gün böyle yaşıyorlar. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturulması, devletimizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Ancak engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor. 3 Aralık Dünya engelliler Günü, engellilere karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyin olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemiz için bir vesile oluyor. Bu gün burada çocuklarımızın siz ailelerinin de neler yapabileceğini görmeniz adına böyle bir program hazırladık. Programın hazırlanmasında emeği geçen Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine, Aynur Curuk arkadaşımıza gençlik ve spor ilçe Müdürü Cihan Durdubaş'a Gençlik Liderleri Bülent Demirci ve Özgür Yılmaz'a ve özel ilk Vitamin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi öğretmenleri ve çalışanları Elif Terzi, Hilal Tabakçayı, Selahattin Köktürk, Bircan Boşnak, Zehra Delibaş Bülbül ve İpek Karka'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda engelli öğrenciler tarafından sergilenen kısa tiyatro gösterileri, şiir ve müzik gösterileri davetliler tarafından büyük ilgi gördü