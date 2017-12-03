Tekirdağ Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği "3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşü "ne, Kırklareli Engelliler Yaşam Derneği de katıldı.
3 Aralık dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Yürüyüşüne, Kırklareli Engelliler Yaşam Derneği de katılım gösterdi. Sahil dolgu alanından yapılan yürüyüş, engelli vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Yürüyüşün ardından Kırklareli Engelliler Yaşam Derneği sahil kenarında hatıra fotoğrafı çekti.
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