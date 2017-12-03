3 Aralık Dünya Engelliler Günü İçin Tören Düzenlendi

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Sinop Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk konuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Defterdar Naci Günaydın, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Feridun Delen, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.