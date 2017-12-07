3 ayda ne kadar fındık işlem gördü?

Giresun Ticaret Borsası, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında işlem gören fındık miktarlarını açıkladı. Söz konusu dönemde en fazla fındık işlemi Sakarya'da gerçekleşti

Giresun Ticaret Borsası'nca (GTB) yapılan yazılı açıklamada, fındık üretimi gerçekleştirilen bölgelerdeki ticaret borsalarında 2017 Eylül, Ekim ve Kasım aylarında işlem gören fındık miktarı hakkında bilgi verildi. Ordu, Fatsa ve Ünye Ticaret Borsası’nda, 3 aylık dönemde 115 bin 607 ton fındık işlem gördü.

Söz konusu dönemde en fazla fındık işleminin Sakarya'da gerçekleştirildiği açıklanırken, "Giresun'da 48 bin 266 ton, Ordu'da 74 bin 037 ton, Ünye'de 30 bin 476 ton, Fatsa'da 11 bin 094 ton, Samsun'da 9 bin 253 ton, Terme'de 8 bin 243 ton, Çarşamba'da 37 bin 930 ton, Bafra'da 2 bin 181 ton, Trabzon'da 32 bin 358 ton, Rize'de 2 bin 072 ton, Tokat'ta 327 ton, Düzce'de 86 bin 485 ton, Sakarya'da 106 bin 910 ton, Akyazı'da 7 bin 492 ton, Kastamonu'da 80 ton, Kocaeli'de 463 ton olmak üzere borsalarda toplam 457 bin 667 ton kabuklu fındık işlem görmüştür" denildi. Yunus KILIÇ