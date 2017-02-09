3 Ayrı Evden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de 3 ayrı evde yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de 3 ayrı evde yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde farklı tarihlerde ikametlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında S.Y (18), M.A.A (18), Ö.E (19) ve A.K (17) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan incelemelerden şahısların 3 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelileri oldukları tespit edildi. Şahısların ikametlerinde ve altın ziynet eşyalarını satmış oldukları kuyumcuda yapılan aramada; 92 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 1 adet tabanca kılıfı, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet cep telefonu, 2 adet altın kolye elde edildi. Elde edilen eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şahıslar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 4 şahsın da tutuklandığı öğrenildi.