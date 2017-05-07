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3 bin 500 yıl sonra 'Hitit Bayramı' kutlandı

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3 bin 500 yıl sonra 'Hitit Bayramı' kutlandı
Anadolu'nun en eski medeniyetleri arasındaki Hititlerin, baharın gelişini sembolize eden Purulliya Bahar Bayramı, uygarlığın başkenti Hattuşa'da 3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı

Boğazkale Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce organize edilen program kapsamında Hitit medeniyetinde bahar bayramı olarak kutlanan Purulliya'nın canlandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 

Hattuşa'daki Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Turan Soğukoluk, Hititlerin 200 kadar bayram kutladığını, bunlar arasında en önemlisinin 'Purulliya' olduğunu dile getirerek, baharın gelişi dolayısıyla kutlanan bayramın 3 bin 500 yıl sonra aynı mekanda kutlanacağını kaydetti. Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu da Hattuşa'nın dünya markası olduğunu ancak turizmden hak ettiği payı alamadığına dikkati çekerek, tanıtım programlarının devam edeceğini belirtti.

ÖĞRENCİLER GÖSTERİ YAPTI
Erdal Şahin yönetiminde Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri tarafından Purulliya Bayramı kutlamaları canlandırıldı. Hititlerin binlerce yıl önceki ritüelleri, Hitit kralı, kraliçesi, büyücüsü, askerleri ve halkını canlandıran kıyafetler giyen öğrenciler tarafından yerine getirildi. İlk önce eski yılın defedilmesi için toprağa sembolik olarak tablet gömülen törende kral tarafından çeşitli tanrılara yeni yılın güzel geçmesi için yakarış yapıldı. Daha sonra günah keçisi ilan edilen savaş esirinin büyücü tarafından veba bulaştırıldıktan sonra ülkeden gönderilmesi canlandırıldı. Törenin sonunda katılımcılara Hitit yemeklerinden çiğdem pilavı ikram edildi.

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