3. Düzce Otları Tyche Bereket Festivali Yürüyüşü Yapıldı

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından düzenlenen 3. Düzce Otları Tyche Bereket Festivali kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından düzenlenen 3. Düzce Otları Tyche Bereket Festivali kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Caddesi boyunca Düzce Belediyesi bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başta olmak üzere Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, renkli kıyafetleri ile dikkat çeken kadınlar, çocuklar katıldılar.

Anıtparkta sona eren yürüyüşün ardından alanda bulunan stantlar gezildi. Sonrasında halk dansları topluluğu tarafından yöresel oyunlar sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde bir konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Düzce'de bir ot festivali yapalım dendiğinde şaşırdım. Alaçatı'da varmış. Sonradan gördüm ki çok muhteşem bir organizasyon oldu. Çok muhteşem bir festivale dönüştü. Ve Düzce'de birçok derde deva otların olduğunu öğrendik. Tabi Düzce Belediyesi Kadın Meclisi de bunu çok güzel sahiplendi. Bugün gördüğünüz gibi muhteşem bir festivale dönüştü" dedi.

Başkan Keleş festivalin isminin verildiği Tyche'nin bereketi sembolize ettiğini belirterek "Konuralp belgemizden çıkan bu heykel bizim için çok değerli. Orijinali şu anda İstanbul'da müzede sergileniyor. Düzce Konuralp müzesinde de kopyası teşhir ediliyor. Tarihsel açıdan bizim çok önemli" diye konuştu.

Düzce ovasının çok bereketli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Keleş, "Tarih öncesi zamanlarda bile Düzce Melen çayı kenarında çok bereketli ziraat yetiştiriciliği, özellikle pirinç yetiştiriciliği yapılmış bunu bugünde görüyoruz. İnşallah zaman içerisinde bunları tüm Türkiye'nin tüm dünyanın duymasını sağlayacağız. İnşallah Düzce, Konuralp bu festival sayesinde herkes tarafından bilinen bir yer haline dönüşecek" ifadelerinde bulundu.

"İstanbul Caddesi Ramazanda trafiğe kapatılacak"

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İstanbul Caddesinin trafiğe kapanacağının müjdesini vererek "Yakın bir zamanda Ramazan ayının 15'den itibaren İstanbul Caddesini de trafiğe kapatmak suretiyle bu alanla bütünleştirip Türkiye'nin belki de en büyük açık hava alışveriş merkezini oluşturmuş olacağız. İnsanlar özgürce yürüyecekler alışveriş edecekler, korna sesi olmayacak egzoz gazı olmayacak hiçbir risk olmayacak çocuklarımız rahat rahat koşturacak. İnşallah ortasından da İstiklal caddesinde gördüğümüz bir nostaljik treni de geçireceğiz. Eski belediyenin olduğu yerden bu alana kadar trenle seyahat etme imkanı bulacaksınız. Bu Düzce'ye başka bir görünüm kazandıracak. Düzce'de bazı cadde ve bulvarlar da farklı aydınlatma ve süs aparatları konulacak. Düzce'yi daha yaşanabilir yer olması için kararlıyız ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Düzce'yi Türkiye'nin en cazip kentlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için sadece Düzcelilerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Konuşmaların ardından ise etkinlikler alanda devam etti.