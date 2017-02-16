3 Gündür Okula Gitmiyordu Babasının Tabancasıyla İntihar Etti

Alınan bilgiye göre Mucur İlçesinde ikamet eden ve babası emekli komiser olan A.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar etti.

Mucur İlçesinde bir genç babasının beylik silahı ile intihar etti.

Alınan bilgiye göre Mucur İlçesinde ikamet eden ve babası emekli komiser olan A.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar etti.

Kardeşiyle oyun oynarken nedeni bilinmeyen bir nedenle başına dayadığı silahla intihar eden A.Ç. (15) kaldırıldığı Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mucur İlçesi Tatar köyü nüfusuna kayıtlı Şeyh Edebali Anadolu Lisesi öğrencisi A.Ç.'nin İlçede 3 gündür okula gitmediği öğrenilirken babasının ise emekli komiser olduğu bilgisine ulaşıldı.