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3 Günlük Yağış 3 Bin Kuşu Seyfe’ye Getirdi

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3 Günlük Yağış 3 Bin Kuşu Seyfe’ye Getirdi
Kırşehir'in Mucuri llçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne 3 gün süren yağışın ardından 3 binin üzerinde kuş akın etti.

Kırşehir'in Mucuri llçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne 3 gün süren yağışın ardından 3 binin üzerinde kuş akın etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, kuşların yağışların ardından bölgeye akın etmesinin, göle su takviyesi yapılması gerektiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Çetiner, "Göl, toprak yapısının özelliğinden dolayı tabandan su almıyor. Bu nedenle 3 günlük yağışla gölde biriken su nedeni ile kuşlar bölgeye gelmeye başladı. Bu durum Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde su yüksekliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Bölge geçiş yolu üzerinde bulunduğu için kuşlar geçiyor ancak su bulamayınca konaklamıyordu. Su ile birlikte kısa süreli de olsa konaklayacak olmalarından memnunuz" dedi.

Kuş Cenneti'nin bulunduğu alanın, Türkiye'deki iki göç yolundan biri olduğunu belirten Çetiner, "Şu an bölgede angıt, martı, flamingo, kazlar ve yerel kuşları görebiliyoruz. Göçmen kuşlar da hava şartlarına göre bölgeye geliyor. Bu denli önemli bir yerin değerlendirilerek eski güzelliklerine kavuşturulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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