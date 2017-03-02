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3. Havalimanı Tüm Dünyada Heyecan Uyandırıyor

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3. Havalimanı Tüm Dünyada Heyecan Uyandırıyor
Türk havacılık heyeti, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Gelişim Ajansının (USTDA) davetlisi olarak Washington'a gitti.

Türk havacılık heyeti, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Gelişim Ajansının (USTDA) davetlisi olarak Washington'a gitti. ABD Türk İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, "İstanbul yeni havalimanı projesi sadece Amerika değil, tüm dünyada büyük bir heyecan uyandırıyor" dedi.

ABD Ticaret ve Gelişim Ajansı tarafından düzenlenen "İstanbul Yeni Havalimanı Karşılıklı Ticaret Misyonu Görüşmeleri" toplantısına katılmak için Türkiye'den 15 kişilik heyet ABD'ye gitti. Başkanlığını Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak'ın yaptığı heyette THY ve İGA yetkilileri de yer aldı.

ABD Büyükelçisinin de katıldığı ABD Türk İş Konseyi toplantısında konuşan İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel, DHMİ'nin projelerinden övgü ile bahsederek, DHMİ Genel Müdürlüğünün kamu-özel işbirliği konusundaki deneyimlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak yeni havalimanı projelerinde yararlanmak istediklerinin altını çizdi. İstanbul yeni havalimanı projesinin sadece Amerika değil, tüm dünyada büyük bir heyecana neden olduğunu ifade eden Miel, İstanbul yeni havalimanı hizmete girdikten sonra Atatürk Havalimanında genel havacılığa imkan tanınması halinde Amerikalı iş adamlarının yaptıkları iş seyahatlerinde zamandan tasarruf amaçlı olarak böyle bir imkana sahip olunmasından büyük memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Türk heyeti, ABD'de bulunan önemli havalimanlarında incelemelerde bulunacak.

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