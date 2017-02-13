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3. Havalimanında Çalışmalar Zorlu Hava Şartlarında Da Devam Ediyor

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3. Havalimanında Çalışmalar Zorlu Hava Şartlarında Da Devam Ediyor
Yapımına hızla devam edilen 3. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam...

Yapımına hızla devam edilen 3. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam etti.

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı'nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 2018'de tamamlanması planlanan havalimanında zor hava şartlarında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam ediyor.

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