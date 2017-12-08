3 İlçeye 250 Milyonluk Yatırım

Karacabey Belediyesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine Avrupa Yatırım Bankası'ndan...

Karacabey Belediyesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine Avrupa Yatırım Bankası'ndan çıkan kredi ile 250 milyon liralık ciddi bir alt yapı çalışması yapılacağını söyledi.

Göreve geldikten sonra mevcut durumu anlamaya, tespit etmeye, beraber neler yapabileceklerini planlamaya çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İlçe belediye başkanlığından gelen biriyim. Yaşadığımız tecrübeler var. Yaşadığımız geçmişte sıkıntılar, problemler var. Geldiğimiz bir nokta var. Çok daha iyisini gerçekleştirebilmek için, çıtayı daha yukarı kaldırabilmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Sonuç odakları olmayı istediklerini belirten Başkan Aktaş, çok şey konuşup az şey yapmaktan ziyade, az konuşup çok şey yapmak istediklerine değindi. Aktaş, "Sınırsız imkanlarımız yok. Belirli problemlerimiz, sıkıntılarımızın olduğunu farklı ortamlarda ifade ettik. Asla ümitsizliğimiz, üzgünlüğümüz söz konusu değil. Bizim için asılolan bu imkanlarla öncelikli olan, acil olan neyse onu hayata geçirmek" şeklinde konuştu.

İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine Avrupa Yatırım Bankası'ndan çıkan kredi ile 250 milyon liralık ciddi bir alt yapı çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, " Birkaç yıldır konuşulan Avrupa Yatırım Bankası kredisi sonuçlandı. Ocak ayında imzalar atılacak. İnegöl, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da alt yapı çalışmaları başlayacak. Ama 16 ay sonra da seçim var. İlçenin sirkülasyonunu, ilçenin normal hayatını etkilemeden sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde nasıl giderebiliriz diye düşüneceğiz. Bununda hesabını yapmak zorundayız. İnsanların bu noktasındaki algısını da iyi yönetebilmek önemlidir. Bunu yaşadığım 13,5 yıllık tecrübeden iyi biliyorum" dedi.

Karacabey'in Ali Özkan'la beraber yükselişe geçtiğini gördüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Karacabey'in sanayi boyutu var ama Karacabey aynı zamanda iyi bir tarım şehri. Karacabey aslında iyi bir turizm şehri olmaya da aday. Bununla ilgili çalışmalarımız var. İlçelerimizde hep beraber güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a görevinde başarı diledi. Özkan, "Alinur Aktaş, İnegöl Belediyesi'nde görev yaptığı sürede ilçe belediyelerinin durumunu ve büyükşehir yasasını iyi bilen, tecrübeli bir başkanımız. İnegöl Belediyesi'nde İnegöl ilçemizde gösterdiği başarıları hizmetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de göstereceğine inanıyoruz. Karacabey Belediyesi olarak çeşitli beklentilerimiz ve geçmiş dönemden devam eden çeşitli projelerimiz var. Bunları istişare edeceğiz" dedi.

Ziyarette, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Karacabey Ak Parti İlçe Başkanı Murat Erol tarafından üzerinde longoz figürü olan tablo Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a hediye edildi.