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3 İli Kapsayan Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

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3 İli Kapsayan Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı
Samsun Valisi İbrahim Şahin, jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına...

Samsun Valisi İbrahim Şahin, jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Vali İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanlığının asayiş uygulamaları üzerine yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Samsun İl Jandarma Komutanlığının Alaçam, Bafra, 19 Mayıs ve Yakakent ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Cumhuriyet Başsavcılık talimatıyla planlı faaliyet çalışmalarına başladığını belirten Vali İbrahim Şahin, "Yapılan araştırmalar neticesinde, 18 şüpheli şahıstan oluşan uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da soruşturma kapsamında yapılan ara operasyonlar ile, uyuşturucu tacirlerinin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, "194 adet sentetik hap, 407 gram bonzai, 184 gram esrar, 2 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif çaplarda 38 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 4 adet kurusıkı tabanca, 40 adet kurusıkı tabanca fişeği, 7 gram kubar, 6 gram kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet çelik kasa ele geçirilmiştir" dedi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Şubat 2017 tarihinde Samsun Sahil Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğinin altını çizen Vali Şahin, "Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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