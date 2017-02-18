3 Kardeşi Trafik Kazası Ayırdı

Eskişehir'de, iş makinesiyle 3 kardeşin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Eskişehir'de, iş makinesiyle 3 kardeşin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilmi M. (62) idaresindeki iş makinesi ile Enes Candan idaresindeki 35 GC 8400 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde bulunan İmihisar yol ayrımında çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Feyyaz Candan (33) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Enes Candan ile diğer yolcular Halit Akdaş ve Mahmut Candan da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden Feyyaz Candan'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.