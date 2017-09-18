İzmir'in Bornova ilçesinde iskelenin devrilmesi sonucu 3. kattan düşen boyacı hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde iskelenin devrilmesi sonucu 3. kattan düşen boyacı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçimini boyacılıkla sağlayan boya ustası Vedat Akbaş (31), akşam saatlerinde Meriç Mahallesi 5746/4. Sokak'ta üç katlı bir binanın cephe boyasını yaptığı sırada altında bulunan iskele devrildi. Kaza sonucu iskele karşı binaya çarparken, Akbaş beton zemine düşerek ağır yaralandı. Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, Akbaşı'ı kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kalbi duran Akbaş'ı kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan boya ustası, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.