3 Kilo Esrarla Yakalanan Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da, polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo reçine esrar maddesi ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo reçine esrar maddesi ile yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine TEM otoyolu üzerinde içerisinde 2'si yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada, aracın bagajında bulunan çanta içerisinde gizlenmiş halde piyasa değeri 225 bin lira olan 3 kilo reçine esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili, S.G (22), E.G (27) ve yabancı uyruklu N.R.C. (22) ile R.N. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.