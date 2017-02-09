3 Kilo Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

MALATYA (İHA) – Malatya'da otobüste valizinde 3 kilo 189 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA (İHA) – Malatya'da otobüste valizinde 3 kilo 189 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında bir turizm firmasına ait otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsa ait valizde şekerleme ambalajlarına sarılı toplam 821 paket halinde daralı ağırlığı 3 kilo 189 gram olan eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.