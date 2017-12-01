3 Kişiyi Tuzağına Düşüren Dolandırıcılık Şüphelisi Serbest

Samsun'un Bafra ilçesinde "Oğlunun bana borcu var" diyerek 86 yaşındaki kadını 3 bin 60 lira, suyu kesilen bir aileyi de belediyeden geldiğini ileri sürerek...

Samsun'un Bafra ilçesinde "Oğlunun bana borcu var" diyerek 86 yaşındaki kadını 3 bin 60 lira, suyu kesilen bir aileyi de belediyeden geldiğini ileri sürerek 900 lira dolandırdığı gerekçesiyle adliyeye çıkarılan şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.

Şüphelinin daha önce de bir vatandaşı Bafra Asri Mezarlıktan 5 bin liraya mezar yeri satarak dolandırdığı ve mahkemece serbest kaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Ö.(44), Çilhane Mahallesi'nde oturan 86 yaşındaki R.A'nın evine giderek "Oğlunun bana 5 bin lira borcu var, ödemiyor" diye para istedi. Yaşlı kadın, "Oğlum 22 senedir burada değil, nasıl sana borcu olur" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Recep Ö.'nün "Sen parayı ödemezsen icraya vereceğim" diyerek tehdit etmesi üzere korkan yaşlı kadın biriktirdiği 2 bin 600 lirayı Recep Ö.'ye teslim etti. Parayı alan Recep Ö. bir gün sonra yaşlı kadının evine gelerek tekrar para istedi. Kadının üzerinde bulunan 460 lirayı da alan dolandırıcı tekrar geleceğini ve paranın geri kalanını hazırlamasını istedi. Kara kara düşünen yaşlı kadın olayı komşusuna anlattı. Komşusunun da "Sen dolandırılıyorsun, polise ara" demesi üzerine yaşlı kadın, polisi arayarak şikayetçi oldu. Geri kalan parayı almak için bir gün sonra yaşlı kadının evine gelen Recep Ö., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Su saatinin mührünü açtırmak için 900 lira aldı

Polis, gözaltında aldığı Recep Ö. ile ilgili yeni bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkardı. Recep Ö.'nün bir süre önce Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan ve faturasını ödemediği için suları kesilen Embiya V.'nin (68) evine giderek belediyeden icra takibi için geldiğini ileri sürdüğü, ev sahibinden evin suyunu açma bahanesiyle 460 lira anaparanın yanı sıra gecikme faizi ile açma parası olarak toplam 900 lira para aldığı belirlendi. Emniyete gelerek Recep Ö.'yü teşhis eden Embiya V. de şahıstan şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Ö., mahkemece serbest bırakıldı.

5 bin liraya mezar yeri satmış

Poliste yapılan sorgusu ve incelemede Recep Ö.'nün 10 gün önce de bir aileye 5 bin lira karşılığında Bafra Asri Mezarlıkta mezar yeri sattığı ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahsın, parayı ödeyeceğini söylemesi üzere mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.