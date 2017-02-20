3 Köye Çocuk Parkı Kuruldu

Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken, Kuruoba ve Kozlu köylerine çocuk parkları kurulumu tamamlandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken, Kuruoba ve Kozlu köylerine çocuk parkları kurulumu tamamlandı.

Tüm köylere çocuk parklarının yapılacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz diyen Turan, "2016 yılında Tuzla, Korubaşı, Kösedere, Kocaköy, Bilaller köylerimize çocuk oyun parklarının kurulumu tamamlandı. Bu yılın ilk aylarında ise 3 köyümüze daha parkların kurulumunu tamamladık. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri gururlandırıyor. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak bizlerin asli görevleri arasında yer alıyor. Eğitim alanında da yatırımlarımız devam ediyor. İhalesi yapılan ve proje aşamasında olan ilkokul ve liselerimiz var. Onların tamamlanmasıyla beraber çocuklarımız kaliteli eğitim olanaklarıyla buluşmuş olacak" dedi.

Turan, "Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır sözleriyle projelerimize yön veriyoruz. Çanakkale'mize yatırım alanında tam destek sağlamaya devam edeceğiz. Yapılan çocuk parklarımızın köylerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.