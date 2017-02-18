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3 Kulaklı Kuzu Görenleri Şaşırtıyor

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3 Kulaklı Kuzu Görenleri Şaşırtıyor
Yahyalı'ya bağlı Yerköy Mahallesinde küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunan Ali Yüksel'e ait koyunlardan biri 3 kulaklı bir erkek kuzu dünyaya getirdi.

Yahyalı'da dünyaya gelen 3 kulaklı kuzu, görenleri şaşırtıyor.

Yahyalı'ya bağlı Yerköy Mahallesinde küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunan Ali Yüksel'e ait koyunlardan biri 3 kulaklı bir erkek kuzu dünyaya getirdi. Yıllardır besicilik yapan Ali Yüksel, erkek kuzunun üç kulağı olduğunu fark ederek Yahyalı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulundu. İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden Abdullah Altınsoy da, kuzu üzerinde yapılan incelemenin ardından bu durumun bir tür damar gelişiminden kaynaklandığını ve bilimsel olarak polyotie yani üç kulaklılık şeklinde tanımlandığını belirtti. Kulağın gelişmemiş olduğunu ve işitme özelliğinin bulunmadığını ifade eden Altınsoy, bu durumun, kuzunun embriyonal döneminde şekillenmiş olabileceğini, gebelik dönemindeki bilinçsiz ilaç kullanımı ya da koçlarda kan yakınlığından dolayı da tetiklenmiş olabileceğini dile getirdi.

Çiftçi Ali Yüksel ise, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirterek, kuzuya üç kulak adını verdiğini, halkın kuzuyu çok sevdiğini ve başka mahallelerden de kuzuyu görmeye geldiklerini söyledi.

3 Kulaklı Kuzu Görenleri Şaşırtıyor

3 Kulaklı Kuzu Görenleri Şaşırtıyor

3 Kulaklı Kuzu Görenleri Şaşırtıyor

3 Kulaklı Kuzu Görenleri Şaşırtıyor

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