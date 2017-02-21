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3 Mahallede Altyapı Çalışması Yapıldı

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3 Mahallede Altyapı Çalışması Yapıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarına...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Yazıhan İlçesi Çavuş ve İriağaç Mahallesine 19,1 km içme suyu altyapı çalışması yapıldı. Ayrıca Akyazı Mahallesine 1 kilometre kanalizasyon çalışması yapılırken 3 Mahallenin toplam maliyeti 1,1 milyon TL olan 20 km içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışması tamamlandı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, "Yazıhan İlçesi Akyazı, Çavuş, İriağaç Mahallelerine yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarımızı tamamladık. İriağaç ve Çavuş Mahallesine 19.1 km içme suyu hattı 33 abone bağlantısı ve 3 adet su deposu yapıldı. Ayrıca Akyazı Mahallesine 1 km kanalizasyon alt yapı çalışması yapıldı. Yazıhan İlçesi Akyazı, İriağaç, ve Çavuş Mahallelerine yaptığımız yatırımların maliyeti toplamda 1.1 Milyon TL'dir. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

3 Mahallede Altyapı Çalışması Yapıldı

3 Mahallede Altyapı Çalışması Yapıldı

3 Mahallede Altyapı Çalışması Yapıldı

3 Mahallede Altyapı Çalışması Yapıldı

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