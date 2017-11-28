3 Milyon Liraya Yenilenen Tesis Açıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki Atık Su Arıtma Tesisi, 3 milyon lira harcanarak...

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesindeki Atık Su Arıtma Tesisi, 3 milyon lira harcanarak yenilendi.

Tesisin açılış töreni Saygı Duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, kurum ve Kuruluş müdürleri, TESKİ çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

TESKİ'nin il genelinde içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının yenilenmesi alanında büyük bir altyapı hamlesi yürütüldüğünü dile getiren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. TESKİ olarak bir önemli görevimiz atıksu arıtma tesisleri kurmak ve bunları işletmek. Bu konuda da kurulduğumuz bu günden yana gerek kapanan belde belediyelerinden bize devri olan testislerin yenilenmesi gerekse yeni atıksu arıtma tesisleri yapma konusunda çok önemli mesafeler aldık. İşte bugün bunun bir örneğini yaşıyoruz. Büyükşehir yasasıyla beraber belediyeden belde belediye sıfata alınan ve Çorlu" muza mahalle olarak bağlanan Yenice mahallemizin atıksu arıtma tesisi tamamen TESKİ'ye öz kaynaklarla ve kendi teknik ekibinin projelendirmesi ve ihalesi ile gerçekten çok güzel bir noktaya geldi. Biz TESKİ olarak devir aldığımızda bir tesis vardı ama tesis hem kapasite olarak son derece yetersiz hem de çıkış suyu değerleri itibariyle arzu edilen seviyede değildi ve alan son derece dardı ve burada ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Bu sorunu çözmek için plan proje dairemiz ve atıksu arıtma tesisleri dairemiz beraberce çalışarak buranın tamamen yenilenmesi noktasında bir proje hazırladılar ve projenin ihalesini yaptılar" dedi.

"3 milyon lira civarında bir yatırım"

TESKİ hizmetlerinin ve yatırımların devam edeceğini dile getiren Dr. Başa, "Toplamda KDV hariç olarak 2 milyon 978 bin 50 TL harcama ile yani 3 milyon lira civarında bir yatımı yatırımı buraya gerçekleştirdik ve bugün itibariyle de bu işi burada bitirmiş oluyoruz neler yaptık şunu söyleyeyim neredeyse tesis burada olan tesis tamamen yapılara askıya alındı ve arıtma tesisimiz ileri biyolojik arıtma tesisi haline getirildi. İleri biyolojik olması için karbon azot fosfor giderimi yapılması gerekiyor. İşte bu prosedürü uygun olarak tesisi fiziki olarak alınabilecek maksimum debisi de 780 metreküp gün kapasite revizyon sonrası yenileme sonrası biz bunu yaklaşık 4 katı arttırarak 3 bin metreküp güne çıkarmış oluyoruz. Tabii tesisin alanı çok dardı, bu kadar bir alan yoktu. Yeni tesis için ilaveleri yapabilmek için 5 bin 777 metrekare alanı TESKİ olarak kamulaştırdık ve tesisin içerisine kattık" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, harcanan paraları namusu gibi koruduğunu dile getirerek," İşte yarın Hayrabolu'dayız, Hayrabolu'da 10 trilyonluk bir rekülasyon alanın temelini temelini atacağız ve Hayrabolu'nun genel yapısını değiştireceğiz. Öbür gün başka başka programlarımız var yani bizim özellik ile 2018'in veya 2019'un 30 Mart'ına kadar her gün bir açılışlarda veya temel atmalarda göreceksiniz ve 30 Mart 2019'a geldiğimizde bütün sözlerimizin yerine geldiği gayet yerine geldiğini göreceksiniz ama şundan emin olmanızı istiyorum. Buraya gelmeden önce sayın genel müdürümden TESKİ'nin şu andaki yatırımlarını istedim 473 milyon lirayı buluyor biten ve devam eden olanlar olarak büyükşehir belediyesininkilerini de koyduğunuz zaman 700 milyon 800 milyonu buluyor. Yani bu kadar parayı harcarken şunu çok iyi bilsin herkes, bu kadar parayı harcarken bu parayı devletin malı olduğunu bilerek kendi namusumuz gibi koruduk" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesiminin gerçekleştiği törende. katılımcılar tarafından tesisin çevresine zeytin ağaçları dikildi. Ayrıca, Başkan Kadir Albayrak. Yenice Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisinin gezerek yetkililerden bilgi aldı.