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3 Nisan İmam Hatip Ortaokulun ‘Türkçe Sokağı’ Açıldı

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3 Nisan İmam Hatip Ortaokulun ‘Türkçe Sokağı’ Açıldı
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmenleri tarafında hazırlanan "Türkçe Sokağı'nın açılışı yapıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmenleri tarafında hazırlanan "Türkçe Sokağı'nın açılışı yapıldı.

Açılışa Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Özalp Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Nihat Koç, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ferhat Varda, "Türkçe Sokağı'nın çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri tarafında katılımcılara kitap hediye edilmesi ile açılış programı son buldu.

3 Nisan İmam Hatip Ortaokulun ‘Türkçe Sokağı’ Açıldı

3 Nisan İmam Hatip Ortaokulun ‘Türkçe Sokağı’ Açıldı

3 Nisan İmam Hatip Ortaokulun ‘Türkçe Sokağı’ Açıldı

3 Nisan İmam Hatip Ortaokulun ‘Türkçe Sokağı’ Açıldı

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