3. Ordu Komutanı’ndan Vali Yıldırım’a Ziyaret

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Ziyaret programında 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'a 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl 49. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Tugay Komutanı Albay Cem Karoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin eşlik etti.
Ziyaret anısına Vali Aziz Yıldırım, misafirlerine Muş Lalesi motifli tablo hediye etti. Ziyaret programı, şeref defterinin imzalanması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
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