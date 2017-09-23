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3. Trakya Bağ Bozumu Festivali’nde Üzüm Güzeli Seçildi

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3. Trakya Bağ Bozumu Festivali’nde Üzüm Güzeli Seçildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında üzüm güzellik yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen 3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında üzüm güzellik yarışması düzenlendi.

Tekirdağ sahil dolgu alanında gerçekleşen üzüm güzelleri yarışmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Cengiz Özer üzüm güzellik yarışma adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trakya Bağbozumu festivali kapsamında sahilde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Eşkinat, "Bölgemizin bir değeri olan Bulamayı tanıtıyoruz. Üzümlerimiz yarıştı. Sofralık üzümlerimizi değerlendireceğiz" dedi.

"Bunların sayısı artırmak için gayret gösteriyoruz"

Trakya'da sarı olan alanların yeşile yani bağ alanlarına dönüştürülmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Eşkinat, konuşmanın ardından alanda bulunan vatandaşlara pekmez ve bulama ikramında bulundu. Yaklaşık olarak on farklı üzüm yarışmaya aday gösterildi, jüri adaylarının sonuçlarına göre, Ercumet Araç birinci,Hasan Kıran ikinci,Necmi Dündar üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim edip hatıra fotoğrafları çekti.

Yapılan üzüm güzellik yarışmasının ardından alanda bulunan vatandaşlar sergilenen üzümlerin tadına bakmak için tezgahlara akın etti. Vatandaşların akın etmesiyle birlikte tezgahtaki üzümler iki dakikada tükendi.

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