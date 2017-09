“3. Trakya Bağ Bozumu Ve Ekoloji Festivali” Başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali başladı.

Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleşen bağ bozumu, bir dizi etkinlik ve konserler ile 23 Eylül Cumartesi gecesine kadar devam edecek. Bağcılık araştırma enstitüsünde düzenlenen açılışa, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Belediye başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür vekili Gürkan Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali açılışında konuşma yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Bağ Bozumu Festivali, inşallah faydalı ve başarılı geçer. Gerçekten Tekirdağ için bağcılık faaliyetler için böyle bir programın olması önemli ve anlamlı. İlimiz, 40 bin hektarlık bir alanda bağcılık faaliyeti gösteriyor. Bağcılıkla uğraşan vatandaşlarımız onların gerek kalite, gerek verim gerekse diğer hastalıklar konusunda en iyi ve en verimli verimi sağlaması. 1930 yılında ulu önder Atatürk'ün kurmuş olduğu bu kuruluşu gezdik gördük başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Hükümetimizin verdiği desteklerle çalışmalarımızı devam edeceğiz"

Vali Ceylan konuşmasının devamında, "Burada bulunan ürünlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesiller aktarılması yönünde çalışmalar sürülüyor. Bu çalışmalar inşallah aynı ciddiyetle çalışmaya devam edilecek. Hükümetimizin verdiği desteklerle, çalışmalarımızı devam edeceğiz ama önemli olan buradaki çalışmaların halka ve vatandaşımıza yansıtılması ve onların hem verim açışından hem de çeşitlilik açısından rekabet ortamına ayak uydura bilmesi için bizler onlara destek olmamız lazım. Gerek yerel yönetimler gerekse bizler bağcılıkla geçimini sağlayanlara destek olmalıyız. Onların bu piyasada daha fazla gelir sağlaması için bağcılığın gelişmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Tarım il müdürlüğümüz bu yıl Şarköy'de bir proje uygulayacak önceden geleneksel bağcılık artık daha modern teller üstünde gerçekleşecek bu konuda çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye üzüm üretiminde 6. sırada

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Gürkan Avcı ise, "Türkiye önemli bir bağcı ülkedir. 462 bin hektar bağ alanıyla dünyada 5., 3.65 milyon ton üzüm üretimi ile 6. Sırada yer almaktadır. İlimizde 37 bin 679 dekar alanda bağcılık yapılmaktadır. 35 bin 817 ton üzüm üretilmektedir. Üretimin yaklaşık yüzde 79'u Şarköy, yüzde 17'si Süleymanpaşa ve yüzde 4'ü Malkara ilçelerimizde yapılmaktadır. Kurumumuz 1958 yılından itibaren projeli araştırma çalışmalarına başlamış. 1958 yılından bu yana toplam 91 araştırma projesi sonuçlandırmış olup, elde edilen bulgular uygulamaya aktarılmıştır. Bugünden itibaren 21 adet TAGEM destekli, 2 adet TÜBİTAK destekli 1 adet AB projemiz yürürlükte olup bu yıl 5 projemiz daha yürürlüğe girmiştir" dedi.

"Burada bin 500'e yakın kök her sene mahsul veriyor"

Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali açılışında konuşan Süleymapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 500'e yakın kök her sene mahsul verildiğini söyleyerek, "Bugün 3.'sünü yapmak üzere toplandığımız bağ bozumu şenlikleri, aslında bu bölgenin kalkınması konusunda önemli unsurlardan biri. Biz yerel halk olarak Süleymanpaşalılar olarak burada temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz ve kalkınmamızı sürdürülebilir bir yöntemle götürmek istiyoruz. Bunlardan biri üniversite kenti olmak ise diğeri iyi bir tarım ve hizmet kilidi olmaktır. Biz üzüm üretiminin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yıllar içerisinde üzüm üreticisi her ne kadar alanlarını kaybetmiş olsa da, bunu tekrar teşvik edip, bu bölgenin tekrar kalkınma motoru olarak değerlendirmek bizim görevimiz olmalı. Yıllardır bizim aslında çok farkında olmadığımız ama Türkiye'nin önemli 2 farklı kurumunda bir tanesi de bizim şehrimizde, şu an içinde bulunduğumuz Bağcılık Araştırma Enstitüsü bizim şehrimizin açık hava müzesi, burada bin 500'e yakın kök her sene mahsul veriyor, farklı dönemlerde yani bir açık hava üzüm müzemiz var. Üzüm ürünlerini geliştiren, araştıran yetkin bir kuruluşumuz var. Bu kuruluşu ve doğal müzeyi bizim tanıtmakta görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi

23 Eylül Cumartesi festivalin kapanış gününde ise pekmez ikramından, üzüm yarışması finaline dolu dolu bir gün hazırlanırken festivalin kapanışı da Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri ile yapılacak.