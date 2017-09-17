3. Tsyd İzmir Voleybol Turnuvası

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından 3. kez düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son gününün ilk maçında Afyon Belediye...

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından 3. kez düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın son gününün ilk maçında Afyon Belediye Yüntaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakanın son setini 15-8 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 3-2 kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Fikret Fidan, Arzu Emiroğlu

Afyon Belediye Yüntaş: Burak, Caner, Fragkos, Fatih, Okansivu, Bahov (Beytullah, Doğuş, Burak, Oğuzhan, Mehmet)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner, Burak, Özkan, Serhat, Samuele, İbrahim (Nuri, Görkem, Murat, Berkan)

Setler: 25-20, 23-25, 25-23, 23-25, 8-15

Süre: 125 dakika (22, 28, 30, 29, 16)