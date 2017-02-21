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3 Tüvasaş Çalışanı Fetö’den Tutuklandı

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3 Tüvasaş Çalışanı Fetö’den Tutuklandı
Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve aralarında Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) çalışanlarının bulunduğu işçi A.D., teknisyen F.D., memur K.F. tutuklanırken, ebe S.U., S.T. ve işsiz S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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