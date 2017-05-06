3.uluslararası Antalya Yörük Festivali Başladı

3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Festivali, göç duası ve temsili Yörük göçü ile başladı.

3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Festivali, göç duası ve temsili Yörük göçü ile başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörük Kültür ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen festival Antalya sokaklarında renkli görüntülere sahne olurken turistler de kültür şölenine eşlik etti.

Antalya'da 3 gün boyunca sürece kültür şöleninin açılışına, Vali Münir Karaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Duman, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörükler katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Yörük Ateşi Seyyah Dans Topluluğu ve Mehter gösterisi sonrası yapılan göç duasının ardından temsili gelin alması ve Yörük göçü yapıldı. Deve kervanları, Karaalioğlu Parkı'ndaki festival alanına doğru yola çıkarken, Yörükler develer üstünde geleneksel kıyafetleriyle temsili Yörük göçünü yaşattı. Mehteran önderliğinde gerçekleşen temsili göç, Antalyalıların ve turistlerin meraklı bakışları ve güzergah boyunca oluşan kalabalığın alkışları eşliğinde Karaalioğlu Parkı'na ulaştı.

"Geleneğimizi yaşatıyoruz"

Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleşen festivalin açılış programında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 1995 yılında kaymakam olarak görev yaptığı Kırklareli'nin Karakeçeli ilçesinde başlayan ve hala devam eden Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliklerini anlatarak, geleneğin ve kültürün gelecek nesillerce iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı. Vali Karaloğlu, "Bin yıl önce Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya taşıdığımız tertemiz kültürümüzü medeniyetimizi örfümüzü geleneğimizi yaşatıyoruz, yaşatmaya devam ediyoruz. İşte bu kültürün en önemli taşıyıcılarından Yörükler ve Türkmenler özellikle Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar'da bu tertemiz pırıl pırıl kültürü ve medeniyeti bin yıldır yaşatmak için büyük mücadele veriyor" dedi.

"Yörük kültürü bizim ana hamurumuz"

Vali Karaloğlu, "Antalya Yörük ve Türkmen kültürünün çok önemli taşıyıcı unsurlarından. Baktığımızda gerçekten Yörük ve Türkmenler Anadolu'da bizim ana hamurumuz, bizi birbirimize bağlayan ana harcımızdır. Yörük Kültürü, Anadolu'daki kültürümüzün, taşıyıcı ana sütunu, bizim Anadolu çadırının ana direğidir. Antalya Büyükşehir Belediyemiz bu kadar önemli olan bir konuya 3 yıl önce başlattığı, derneğimizin 24 yıldır devam ettirdiği bir etkinliğe uluslararası bir boyut katarak Yörük ve Türkmen kültürünü gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarma noktasında önemli bir faaliyet icra ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum" ifadelerini kaydetti.

"Sizler bayrağımızı indirmediniz"

Festivalin ev sahipliğini üstlenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Yörük Festivali'nin Antalya'nın marka değerlerinden biri olacağına dikkati çekerek şunları söyledi:

"2014'te "Biz Yörük festivali yapacağız" demiştim, işte sizlerin desteğiyle 3'üncü festivalimizi yapıyoruz ve inşallah gelecekte de Yörük festivali Antalya'nın markalarından birisi olmaya devam edecektir. Bu muhteşem katılım bunu teyit ediyor. Üç gün boyunca folklor, müzik, mehter takımımız, cirit ve okçuluk gösterileriyle geleneklerimizi, ata kültürümüzü yaşatacağız. Yörük ateşi çevresinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Geçen yıl, burada demiştim ki, "Antalya, dimdik ayakta; bir ve beraber; bin yıllık yürüyüşümüz devam ediyor ve devam edecek" Aradan bir yıl geçti, Türkiye'ye terörle saldırdılar, yetmedi, alçakça bir darbeyle işgal etmeye kalktılar. Ama önce Allah, sonra sizler, büyük Türk milleti, bütün bu oyunları bozdunuz. Sizler bayrağı indirmediniz. Fakat hepimiz farkında olmalıyız ki, Türkiye'nin birliği, dirliği için mücadele devam etmektedir, çünkü birileri her tür fitne ve fesatla, oyunlara, tertiplere devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız."

"Antalya yeni dünyalara açılıyor"

Antalya'nın, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul ettiğini ifade eden Türel, "Türkiye sizlerin ve milletimizin sayesinde bütün tertipleri bozmuştur. İçerideki oyunlar, Suriye'deki oyunlar bozulmuştur. Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta Hindistan'daydı, 3 Mayıs'ta Rusya'da, şimdi Çin'e gidecekler, oradan ABD'ye geçecekler. Çin'deki toplantıda İpek Yolu gündeme gelecek, yani Çin'i, Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya bağlayan yol, demiryolu projesi görüşülecek. İpek Yolu Türkiye'yi Orta Asya ile atalarımızın topraklarıyla, kardeşlerimizle birleştirecektir. Türkiye ile birlikte Antalya'da yeni dünyalara açılacaktır. Rusya'da Cumhurbaşkanımızın gündeminde Antalya olduğunu, Antalya'nın turizmi, Antalya'nın tarımı ve domatesi olduğunu herkes görmüştür. Antalya adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin yürüyüşünü kimse durduramaz"

"Yörük ateşini daha fazla yakmalıyız" diyen Menderes Türel, "Antalya için atılan adımları, sarf edilen gayretleri herkes görmelidir. İnşallah turizmde ve tarımda tekrar yükselişe geçeceğiz ve Antalya'nın önünde yeni bir yükseliş dönemi başlayacak. Hepimiz Antalya sevdasında, millet sevdasında, devlet sevdasında birleşmeliyiz. Antalya'ya hizmet eden, değer katan herkesi bağrımıza basacağız. Yörük meşalemizi bütün kardeş ülkelere götüreceğiz, Kırgızistan'a, Türkistan'a, Balkanlara taşıyacağız. Festivalimizi 3. Yılında da şenlendirdiğiniz için, birlik ve beraberliğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Yörüklerin yürüyüşünü, Antalya'nın yürüyüşünü, Türkiye'nin yürüyüşünü hiç kimse durduramayacaktır. Tarihimizle geleceği buluşturan bugüne hamdolsun. Atatürk anıtı önünden, bayraklarımızla, mehterimizle, gönül gönüle yürüdüğümüz için hamdolsun. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli festivale destek

Festivale katılan ve AK Parti Antalya Milletvekilleri adına söz alan Gökçen Özdoğan Enç de Yörük kültürünün önemine değindi. Enç, "Daha önce Antalya'da bir takım festivaller yapılıyordu. Dedik ki biz yerli ve milli olan, geçmişten gelen kültürümüzü yaşatacak olan Yörük Festivalleri'ni yapacağız. Dediğimizi yaptık 3 senedir de başarıyla bunun arkasında duruyoruz. Yerli ve milli olan ne varsa hem Büyükşehir Belediyemiz hem de bizler sonsuz destek veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Gidin bakın Toroslar'a, eğer orada hala bir Yörük çadırı varsa bu ülkeyi hiç kimse zapt edemez. Yörük çadırları, Yörük obaları olduğu sürece, o ateş tüttüğü sürece biz her türlü badireyi atlatacak güçteyiz" dedi.

3'üncü Uluslararası Antalya Yörük Festivali'nin paydaşı olan Antalya Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Duman ise, "Yörükler derneğinin ne amaçla kurulduğunu ne amaçla bu festivali yaptığımızı, bu değerleri yaşatmaya çalıştığımızı iyi anlamamız gerekir. Bir millet devletini kaybedebilir ama kültürünü kaybetmemişse devletini tekrar kurar. O kültür ona devletini geri verir. Bugün bizim yaşatmaya çalıştığımız değerlerimiz bizim geleceğimize yön verecek, geleceğimizi inşa edecek değerlerdir. Onun için Yörükler Derneği'nin doğuşu ve bugünlere gelişini çok önemsememiz gerekir. Sayın Valimize ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde, gelin alma ve gelin indirme törenlerinin ardından gerçekleşen kına gecesine Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel Örgün sevilen türkülerle eşlik etti. Festival coşkusu ilk gününde Kırgızistan'dan gelen Tengir Too Halk Sanatçıları ekibinin konseriyle sona erdi.