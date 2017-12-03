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3. Uluslararası Mersin Maratonu’na Binlerce Kişi Katıldı

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3. Uluslararası Mersin Maratonu’na Binlerce Kişi Katıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü organize edilen Uluslararası Mersin Maratonu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü organize edilen Uluslararası Mersin Maratonu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla başladı. Binlerce kişinin katıldığı maratonda, Bakan Elvan'da eşi Zeliha Elvan ile birlikte halk koşusunda koştu.

Türkiye dahil 13 ülkeden 245 sporcunun katıldığı 42 kilometre 195 metrelik maraton, Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nden, Bakan Elvan'ın verdiği işaretle başladı. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyen parkur, Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam ettikten sonra başlangıç noktasında son bulacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, 245 sporcu birinci olmak için mücadele verecek.

Bakan Elvan eşiyle birlikte koştu

42 kilometre maraton koşusu dışında tekerlikli sandalye, çocuk maratonu, özel sporcu koşusu, 15 kilometre ve 5 kilometre halk koşusu yapıldı. Halk koşusuna Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile eşi Zeliha Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, milletvekilleri, il protokol üyeleri ile 62 bin 812 vatandaş katıldı. Eşiyle birlikte uzun bir süre koşan Bakan Elvan, yol boyunca balkonlarından ve pencerelerinden bakan vatandaşları da selamladı.

Öte yandan, bu yıl Uluslararası Mersin Maratonu'na 65 bin 249 kişi kayıt yaptırdı.

Maraton koşuların ardından yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

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