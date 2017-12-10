3 Yaşındaki Kızını Evinde Rehin Aldı

Gaziantep'te bir aydır eşi ile ayrı yaşayan şahıs, birlikte yaşadığı kızını evinde rehin aldı.

Gaziantep'te bir aydır eşi ile ayrı yaşayan şahıs, birlikte yaşadığı kızını evinde rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre Gümüştekin Mahallesi 8 Nolu sokakta 3 katlı bir evin en üst katında yaşayan 40 yaşındaki M.Z.B., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 yaşındaki kızı Sevda'yı rehin aldı. Kendisini çocuğu ile birlikte odaya kilitleyen baba bazı eşyaları evden aşağıya fırlattı. Komşuların polise bildirmesi ile ortaya çıkan rehin alma olayı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Evi yakmak isteyen şahıs, binaya sızan polis ekiplerinin 1.5 saati aşkın süren çabasıyla güçlükle ikna edildi.

Şahsın elinde silah olmadığı ortaya çıkarken, bir ay öce eşi Ö.B. ile tartıştıkları ve eşi ile ayrı yaşadıkları öğrenildi.