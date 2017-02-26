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3 Yaşındaki Zehranur Kavgadaki Kurşunların Hedefi Oldu

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3 Yaşındaki Zehranur Kavgadaki Kurşunların Hedefi Oldu
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, sokakta annesinin yanında oyun oynayan 3 yaşındaki Zehranur göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, sokakta annesinin yanında oyun oynayan 3 yaşındaki Zehranur göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi 27 No'lu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada av tüfeklerinin kullanılması sonucu sokakta annesinin yanında bulunan 3 yaşındaki Zehranur Gökdoğan göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye daha sonra Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Gökdoğan acil serviste tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Zehranur Gökdoğan (3) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili G.B., M.B., V.B., A.B. ve A.Ö. isimli 5 şahsı gözaltına aldı. Minik Zehranur'un cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

3 Yaşındaki Zehranur Kavgadaki Kurşunların Hedefi Oldu

3 Yaşındaki Zehranur Kavgadaki Kurşunların Hedefi Oldu

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