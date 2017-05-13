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3 Yazarlı Kitap ’Dağılma’ Tanıtıldı

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3 Yazarlı Kitap ’Dağılma’ Tanıtıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 13 amatör yazar tarafında yazılan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını,...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda 13 amatör yazar tarafında yazılan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını, duygularını ve geleceğe dönük öngörülerini kaleme aldıkları "Dağılma" kitabının tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Edebiyat Derneği (TDED) Kocaeli Şubesi'nin iş birliğiyle açılan Yazarlık Kursuna katılan kursiyerlerin yazdığı "Dağılma" isimli kitabın lansmanı Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde yapıldı. Tanıtım programına yazarlar, aileleri ve kitapseverler katıldı. Üniversite öğrencisi, emekli öğretmen, psikolog, mühendis, hatta kadayıf ustası gibi mesleklere sahip 13 amatör yazarın kaleme aldığı kitap, okuyucunun çok yakın tarihimizden kesitler bulacağı cinsten. İçimizdeki hainlerin farklı bir tarih, ülke ve topluluklarda yaşasa bile dış güçlerin yardımıyla kaos ortamı oluşturmak için her şeyi yapabileceklerini, aynı havayı soluduğumuz insanların nasıl kandırılarak bize düşman hale getirilebildiğini; ancak vatan söz konusu olunca dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bir araya gelen insanların düşmanı ülkesinden def edebileceğini anlatan bir kitap "Dağılma'.

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