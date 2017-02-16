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3 Yıldır Firari Olan Hükümlü Yakalandı

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3 Yıldır Firari Olan Hükümlü Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 17 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ederek 3 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 17 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ederek 3 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 17 yıl hapis cezası alan ve bulunduğu Hatay cezaevinden yaklaşık 3 yıl önce firar eden İ.M.'nin yakalanması için İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İskenderun Asayiş Büro Amirliği ekipleri İ.M'nin Barbaros Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Tespit edilen eve operasyon düzenleyen ekipler, firari İ.M'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan İ.M emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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