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30 YILLIK SORUN ÇÖZÜME KAVUŞTU

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30 YILLIK SORUN ÇÖZÜME KAVUŞTU
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçe merkezinde yer alan ve aşırı yağışlarda kentin korkulu rüyası haline gelen derelerin ıslah çalışmaları için çalışma başlattı

30 yılı aşkın bir süredir her belediye başkanının hayali ve sözü olan ancak yapılamayan ıslahlarla Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ile gerçek oldu. Özellikle kentin tam ortasında bulunan Tabakhane Deresi, geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel afetleri ile adından söz ettirmiş ve kent hafızasında adeta korku yaratmıştı.

20 MİLYON LİRALIK PROJE
Tabakhane Deresi'nin ıslahına öncelik veren Başkan Çamyar, yaklaşık 20 milyon liralık bir projeyi başlatarak yıllardır yapılamayanı yaptı. 5 kilometrelik uzunluğu ile kentin doğu yakasını bölen Tabakhane Deresi'nin ıslah çalışmaları, Devlet Su İşleri ve Karayolları ortak girişimi ile gerçekleştiriliyor.

YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI
Duvar yüksekliği neredeyse 2 katına çıkarılan Tabakhane Deresi'nin zemini ise rehabilite edilerek ve beton çalışmaları ile kent estetiğinin bir parçası haline getiriliyor. Yüzde 70 oranında tamamlanan ıslah çalışmaları içerisinde derenin doğu ve batı yakası bulvar çalışması da yürütülüyor. Doğu yakasında bulunan yolun asfalt çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu. Batı yakası yol ve asfalt çalışması ile 2018 yılında yapılacak kamulaştırma çalışmalarının ardından tamamlanacak.

Proje içerisinde oturma alanları, sandal sefası, yeşil alanlar, park ve oyun alanları gibi bir çok unsur bulunuyor. Projenin 2019 yılı ortalarından bitirilmesi öngörülüyor. Ünye Belediyesi ayrıca ilçenin diğer dereleri olan Cevizdere ve Cüri Deresi'nde de benzer ıslah çalışmaları yürütüyor. 

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