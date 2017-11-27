Sinop'ta avlanan 300 kiloluk domuz görenleri şaşırttı. Sinop’un Erfelek İlçesi'nde bölgedeki vatandaşlara yıllardır büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı. Akcaçam köyünde yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu Yusuf Cankor ve arkadaşları avladı. Köylülere rahat bir nefes aldıran avcılar, avladıkları domuzu köye yakın bir noktaya kadar getirdi. Avladıkları domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılara, köylüler teşekkür etti.
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300 kiloluk domuz şaşırttı
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