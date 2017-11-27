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300 kiloluk domuz şaşırttı

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300 kiloluk domuz şaşırttı
Sinop'ta avlanan 300 kiloluk domuz görenleri şaşırttı.

Sinop'ta avlanan 300 kiloluk domuz görenleri şaşırttı. Sinop’un Erfelek İlçesi'nde bölgedeki vatandaşlara yıllardır büyük zararlar verdiği öğrenilen domuz avlandı. Akcaçam köyünde yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunu Yusuf Cankor ve arkadaşları avladı. Köylülere rahat bir nefes aldıran avcılar, avladıkları domuzu köye yakın bir noktaya kadar getirdi. Avladıkları domuz ile hatıra fotoğrafı çektiren avcılara, köylüler teşekkür etti. 

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