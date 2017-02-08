300 Kişilik Öğrenci Pansiyonunda Tadilat

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, tadilatı tamamlanan Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesini ve pansiyonunu ziyaret etti.

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, tadilatı tamamlanan Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesini ve pansiyonunu ziyaret etti.

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesine ait olan 300 kişilik pansiyon, 100 bin liraya tadilattan geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Okul Müdürü Osman Üstündağ, yapımı tamamlanan okul pansiyonunda incelemede bulundular. İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğrencilerin eğitimini aksatmamak için yarıyıl tatilini fırsata dönüştürerek Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda bulunan bir adet televizyon seyretme odası, bir adet mescit, bir adet dinlenme odası, 24 adet banyo ve 8 adet öğrenci tuvaleti yeniden inşası yapılarak öğrencilerimizin eğitimlerini daha rahat, samimi ve hijyenik koşullarda sürdürebilmeleri için kullanıma açtık. İnşası biten pansiyon ve eğitim binası boyandı. Bizler nasıl kendi evimizde rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak öğrencilerimize de o ortamı sağlamak istedik. 15 günlük bu yarıyıl zarfından bunu başardık, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.