300 Liralık Borç Yüzünden Arkadaşını Öldürdüğü Öne Sürülen Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı arkadaşını 300 TL'lik borç için öldürdüğü öne sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı arkadaşını 300 TL'lik borç için öldürdüğü öne sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün akşam tartıştığı arkadaşını göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldüren ve İstanbul'da yakalanan Ali T., olay sonrasında yanında bulunan arkadaşı ile birlikte adliyeye sevk edildi. Arkadaşını 300 TL'lik borç için öldürdüğü iddia edilen Ali T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.A. ise savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayda ölen Cevdet Acar ise, Vatan Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.