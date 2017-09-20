300 Milyon Avroluk Dev Yatırımın Yer Tahsisi Sözleşmesi İmzalandı

Avrupa'nın en büyük ambalaj şirketlerinden Avusturyalı Prinzhon Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard, Kütahya'ya 300 milyon avroluk bir yatırım...

Avrupa'nın en büyük ambalaj şirketlerinden Avusturyalı Prinzhon Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard, Kütahya'ya 300 milyon avroluk bir yatırım kararı aldı. 2020 yılında, Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyete geçmesi ve 500 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedeflenen kağıt fabrikasının yer tahsisi imza töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yoncalı Gülümser Hatun Termal Otelde düzenlenen imza törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Şükrü Nazlı, İshak Gazel ve Vural Kavuncu ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Remzi Gören, Hamburger Containerboard GmbH Genel Müdürü Harald Ganster, Hamburger Türkiye Genel Müdürü Velişah İner, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Yusuf Balcı, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, ilgili daire müdürleri, iş adamları, uzmanlar ile basın mensupları katıldı.

"Kütahya yatırımcılara için cazip fırsatlar sunuyor"

Açılış konuşmasını yapan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hamburger Containerboard'un Türkiye'deki ilk sıfırdan yatırımını Kütahya'da gerçekleştireceğini söyledi. Vali Nayir, "Bu yatırım, firmanın Türkiye'deki ilk sıfırdan yatırımı olması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımların sürdüğünü, uluslararası sermayenin ülkemize duyduğu güveni göstermesi açısından da bizim için kayda değer bir yatırım olarak yerini almakta. Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak böyle bir doğrudan yabancı yatırımın ilimize yapılacak olmasının sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 2020 yılında bu proje tamamlanacak ve üretime başlayacak diye tahmin ediyoruz" dedi.

Yatırımcılara her türlü imkanın sunulduğunu vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya'nın potansiyellerini anlattı yatırım çağrısında bulundu. Kütahya'ya kurulacak olan kağıt fabrikasının diğer yatırım kararlarının da önünü açacağını dile getiren Vali Nayir, yatırımcılara gereken tüm desteklerin verileceğini kaydetti.

Kağıt fabrikasının Kütahya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir yatırımda emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Nayir, "Bugün gerçekleştireceğimiz imza törenine yatırım kararının alınması sürecinde bizimle çalışan kurum ve kuruluş temsilcilerini, yatırım döneminde ve yatırım sonrası yer alacak kurum ve kuruluşların yetkililerini de davet ettik ki, daire amirlerimiz yatırımcımızı, yatırımcımız daire amirlerimizi tanıma fırsatı bulsun. Bugüne kadar yatırımcımıza gösterdiğiniz yakın çalışma ve sahiplenme anlayışımızın yatırımların her aşamasında da süreceğini belirtmek isterim. Bu yatırımın Kütahya'ya kazandırılması sürecinde emeği geçen eski Kütahya Valimiz Sayın Şerif Yılmaz, eski İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz merhum Muhittin Şahin, Belediye Başkanımız, Rektörümüz, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odamız, Zafer Kalkınma Ajansımız ve Kütahya merkezinde faaliyette bulunan OSB'lerimizin yönetim, teknik elemanları olmak üzere bu yatırımın gerçekleşmesine katkı sunan bütün kurum ve kuruluşları tebrik ediyor ve bu faaliyetin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Bu fabrikayla birlikte önemli bir istihdam sağlanacak Kütahya'da. Yan sektörler vasıtasıyla Kütahya ekonomisine güçlü bir katkı sağlamış olacak. Tesisin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

160 yıllık geçmişe sahip şirketin 15 ülkede 6 bin 300 kişiye istihdam sağladığını aktaran Hamburger Containerboard GmbH Genel Müdürü Harald Ganster, yatırım kararı sürecinde Kütahya'dan büyük destek gördüklerini ve yatırım konusunda engelleri tek tek aştıklarını kaydetti. Ganster, "15 ülkede 6 bin 300 kişiye istihdam sağlıyoruz. 12 yılda kapasitemizi ikiye katladık. Bugün 2 milyon ton kapasiteye sahip olup, 170 bin tonunu Türkiye'de üretmekteyiz. Vizyonumuz; Türkiye'de operasyonumuzu modernleştirmek. Burada olan herkes 3 yıl bunu geliştirmek için çalıştı. Yer bulmak zordu ve su bizim için temel problemdi. Ancak bu konuda Kütahya'da büyük destek gördük. Yöneticileri ve hepsi uzman ekipleri sayesinde yatırım kararını aldık. Sizler bize güvendiniz ve önümüzdeki engelleri aşmamıza sürecin başından sonuna dek yardımcı oldunuz. İnşallah Kütahya'da mutlu sona kavuşacağız" dedi.

"480 bin ton üretim kapasitesi olacak"

Kütahya'da yatırım kararı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamburger Türkiye Genel Müdürü Velişah İner, "Kütahya beni her seferinde şaşırtan ve olumlu yönde etkileyen bir şehir oldu. Dolayısıyla bugün burada bulunmaktan çok ama çok memnunum. Hamburger Containerboard bizim ana şirketimiz. Türkiye'nin ürettiği kahverengi kağıdın yüzde 75'ini tek başına üreten, son teknoloji kullanan bir şirket. Çevreye diğer şirketlerden daha duyarlıdır ve de bir aile şirketidir" dedi.

Kütahya ile sadece teknik anlamda değil, duygusal anlamda da güzel bir bağ kurduklarını dile getiren Hamburger Türkiye Genel Müdürü Velişah İner, şirket hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kütahya'da kurulacak kağıt fabrikasının son teknolojiyle donatılacağını ve 480 bin ton konteyner kartonu üretim kapasitesine sahip olacağını belirten İner, "Kütahya'ya ilk geldiğimizde açıkçası çok fazla bir fikrimiz yoktu. İlk toplantımızdan başlayarak, bugüne gelinceye kadar beraber çalıştığımız bütün değerli insanlar bizim Kütahya ile ilgili teknik konulardaki fikrimizi değiştirmenin yanında Kütahya ile duygusal bir bağ kurmamızı sağladılar. Onun için biz bu arkadaşlarla ne kadar gurur duysak yeridir demek istiyorum. 480 bin ton kapasiteli bir kağıt üretim tesisinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki mevcut üretim kapasitenin yüzde 18'i demek bu. Türkiye'deki mevcut üretim yapan tesislerin yarısının eski teknoloji olduğunu kabul edersek bu yatırım hem Kütahya'ya hem de Türkiye'ye yeni bir renk getirecek demektir. Fabrikaya günde 120 tır giriş çıkışı olacak ve ürünlerin çoğunu yurt içinde değerlendireceğiz. Kalan kısmını da ihraç edeceğiz. Burada çalışanlara ihtiyacımız olacak dolayısıyla fabrika çalışmaya başlamadan 1 ila 1,5 sene önce çalışma arkadaşlarımızı almayı planlıyoruz ki Avrupa'daki bir kağıtçılık okulunda bu arkadaşları eğitime tabi tutalım, Avrupa'daki fabrikalarımızı gezdirelim ve kağıt konusunda bilgi sahibi yapalım" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Hamburger Containerboard GmbH Genel Müdürü Harald Ganster, yer tahsis sözleşmesini imzaladı. (EFE)