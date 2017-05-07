301 Tıp Öğrencisi Çeşme’de Toplandı

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nin düzenlediği öğrenci kurultayı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapıldı.

Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nin düzenlediği öğrenci kurultayı, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapıldı. Türkiye genelinde tıp eğitimi veren 28 fakülteden toplam 301 öğrencinin katıldığı kurultay 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

9 Eylül Tıp Fakültesi öğrencisi ve EMSA Başkanı Sezen Ersoy, amaçlarının Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği olarak Avrupa'da ve Türkiye'de tıp öğrencileri arasında yapılan eğitimler, oturumlarla vizyonlarını daha da geliştirmek olduğunu belirterek, "Yaptığımız bu çalışmalarla doktor olmanın sadece tıbbi bilgiden ibaret olmadığını bilerek sosyal aktivitelerle de bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'deki 20'den fazla tıp fakültesinde eğitim gören arkadaşlarımızla beraber yılda iki kere toplanıyoruz. Toplantılardaki amacımız birbirimizle kaynaşıp eğitim ve oturumlarla vizyonumuzu daha da geliştirmek. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kurultay gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da EMSA 9 Eylül Tıp Fakültesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bu kurultay için 420 başvuru aldık, ama 301 öğrenciyi ağırlayabiliyoruz. Bu şimdiye kadar yapılan en kapsamlı EMSA toplantısı" diye konuştu.

EMSA Tıp Eğitim Direktörü Kaya Kandemir ise Çeşme'de EMSA üyesi 28 tıp fakültesinden öğrenciler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Burada özellikle köklü Tıp Fakültelerinden 28'i ile güzel bir organizasyona imza atıyoruz. EMSA olarak beş tane alt çalışma kolumuz var. Bunlar kendilerine ait çalışmaları yürütüyor. Tıp bilimi, tıp etiği, halk sağlığı ve Avrupa entegrasyonu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Öğrenci değişim projeleri üzerinde çalışılıyor. Bu sistem ile öğrenci arkadaşlarımız birbirleri ile kontak kurarak Avrupa'yı çok ucuza gezebiliyorlar, onlarla fikir alışverişinde bulunuyorlar. Başka ülkelerde sağlık sistemlerini inceleme fırsatı bulabiliyorlar. Bizim ile Avrupa arasındaki fark genel olarak eğitim sisteminde çıkıyor. Altı senelik eğitimi tamamladıktan sonra uzmanlık alanında bu farkı yaşıyoruz. Tıp öğrencilerinin genel olarak şikayet ettikleri konu bu oluyor. Bu konu ile ilgili değişik çalışmalar yapıyoruz. Almanya veya başka ülkede bulunan doktorlar ile telekonferanslar düzenliyoruz. Geçen yıl "Almanya'da Uzmanlık" konulu bir çalışmamız, öğrenci arkadaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmüştü. Uluslararası toplantılara katıldıkça tecrübelerimiz daha da artıyor, vizyonumuz daha da gelişiyor. Gelecekte hepimiz doktor olarak hizmet vereceğiz ve bu organizasyonlarla birbirimizi şimdiden tanımaya başlıyoruz. Gelecekte de ortak birçok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.