31 Yıl Sonra Buluştular

Balıkesir Lisesi'nden 1985-86 yıllarında mezun olan öğrenciler 31 yıl sonra yine aynı sıralarda buluştu.

Balıkesir Lisesi'nden 1985-86 yıllarında mezun olan öğrenciler 31 yıl sonra yine aynı sıralarda buluştu.

Balıkesir'de aynı sınıfta okuyan 13 arkadaş, 31 sene önce mezun oldukları okulda yeniden bir araya geldi. Öğrencilik yıllarında 3 Fen-E sınıfında öğrenim gören Esin Aslandoğan, Didem Güneri, Erdal Kurnaz, Bala Sayın, Emel Soyelçin, Serpil Kemankaşlı, Serap Topçuoğlu, Sema Karabay, Ayşe Elver, Sefer Atak, Hakan Arhun, Tuncer Kaygusuz ve Fatih Fenercioğlu okul sıralarında bir araya gelerek eski günleri yad ettiler. Öğrencilik yıllarını dün gibi hatırladıklarını ifade eden sınıf arkadaşları, geçmişin verdiği mutluluğu, duygusallığı ve hüznü bir arada yaşadılar.