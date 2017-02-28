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330 Sanıklı Darbe Girişimi Davasında Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor

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330 Sanıklı Darbe Girişimi Davasında Sanıkların Savunmaları Devam Ediyor
330 sanıklı darbe girişimi davasında sanıkların savunmaları devam ediyor.

330 sanıklı darbe girişimi davasında sanıkların savunmaları devam ediyor. Sanıklar, terör örgütü ile hiçbir bağlarını bulunmadığını, suçlu olmadıklarını ve kullanıldıklarını iddia etti.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. Sanıkların, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda savunmaları dinleniyor.

İfadeleri dinlenen sanıklardan kursiyer Uzman Çavuş Emrah Kurt, suç gecesine ilişkin, içtimadan sonra Polatlı Merkez Camii önüne götürüldüklerini buraya geldiklerinde halkın alkışlayarak, "Bizim çocuğumuz bize silah mı tutacak?" ifadelerini kullandığını dile getirdi.

Suç gününden 9 gün sonra tutuklandıklarını dile getiren Kurt, mahkeme başkanını sorusu üzerine "Darbe hakkında komutan bir haber verseydi kafasına sıkardım" dedi. Kurt, üzerinde telefonu bulunmadığı için darbe teşebbüsünü eniştesinden öğrendiğini savundu.

Bir avukatın sorusu üzerine emir komuta zincirine uyduğunu belirtmek için iç hizmet kanunundan bir maddeyi savunması sırasında okuyan Kurt'u mahkeme salonundaki sanık yakınları alkışladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı yakınlara uyarıda bulunarak, "Burası duruşma salonu burada alkış olmaz" dedi.

"Ben suçlu değilim, kullanıldım"

Savunması dinlenen tutuklu sanık Ferhat Karakurt ise suçlu olmadığını iddia ederek, "Ben suçlu değilim, kullanıldım. Ailem ve arkadaşlarımla konuştum. Terör saldırısı olduğunu bilmiyorlardı. Darbe ile ilgili bir şey söylemediler. Darbe girişimi olduğunu bilseydim kışladan çıkmazdım. Bütün amirlerim oradaydı. Onlar ne olup bittiğini soramazken ben bir kursiyer olarak sormazdım. Hakkım yok" ifadelerini kullandı.

Sanıkların savunmaları dinlenmeye devam ediyor. Şuana kadar 25 sanığın savunması dinlendi.

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