34 Yaşında Kansere Yenik Düşen Astsubay Ağlattı

Samsun'da 34 yaşındaki astsubay, yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da 34 yaşındaki astsubay, yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'un Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 2 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Hakan Baçik (34) kansere yenik düştü. Amasyalı olan Hakan Baçik, mide kanseri sonucu tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sobuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah hayatını kaybetti. Hakan Baçik'in genç yaşta ölümü ailesini, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu. Hakan Baçik, bugün memleketi Amasya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.