Samsun'un Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 çocuk babası Astsubay Üstçavuş Hakan Baçik (34) kansere yenik düştü. Amasyalı olan Hakan Baçik, mide kanseri sonucu tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sobuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybetti. Hakan Baçik'in genç yaşta ölümü ailesini, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu. Hakan Baçik, bugün memleketi Amasya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
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34 yaşında kansere yenik düştü
Samsun'da 34 yaşındaki astsubay yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Astsubay Hakan Baçik, bugün memleketi Amasya'da gözyaşları arasında toprağa verildi
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