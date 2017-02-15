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35 Sanıklı Fetö Davası Başladı

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35 Sanıklı Fetö Davası Başladı
Samsun'da 6'sı tutuklu öğretmenlerden oluşan 35 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı.

Samsun'da 6'sı tutuklu öğretmenlerden oluşan 35 sanıklı FETÖ/PDY davası başladı.

Kavak Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 6'sı tutuklu toplam 35 öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşması sabah saatlerinde başlayın akşam sona erdi. Adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada sanıklar kendilerini savunarak haklarındaki suçlamaları kabul etmediler.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına ve sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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