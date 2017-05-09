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35 Yıldır Naht Sanatını Yozgat’ta Yaşatıyor

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35 Yıldır Naht Sanatını Yozgat’ta Yaşatıyor
Yozgat'ta, Osmanlı döneminde icra edilen ve tarihi yüzyıllara dayanan Naht sanatını yaşatmaya çalışan 49 yaşındaki Salih Akkaya, gelişen teknolojiye...

Yozgat'ta, Osmanlı döneminde icra edilen ve tarihi yüzyıllara dayanan Naht sanatını yaşatmaya çalışan 49 yaşındaki Salih Akkaya, gelişen teknolojiye rağmen kendi kurduğu atölyesinde 35 yılda 600'ün üzerinde eser üretti.

Yozgat'ta Naht sanatıyla uğraşan sayılı kişilerden biri olan Naht Ustası Salih Akkaya, 1982 yılında öğrencilik yıllarında başladığı Naht ve oymacılık sanatını ilerleterek bu güne kadar 600'ün üzerinde eser ortaya çıkardı. Ortaya koyduğu eserlerle kendisine maddi ve manevi katkı yapan Akkaya, bu işi yapmanın insana huzur verdiğini söyleyerek,"Yozgat'ta yaklaşık 35 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. 1982 yılında okulumda bu sanatı öğrenmeye başladım. 35 sene civarında yapmış olduğum 600'ün üzerinde eserim bulunmakta. Gün geçtikçe kendimizi yenileyerek ilerledik. Bu çalışmanın insan sağlığı açından da önemini anladım. Bu işi yaparken huzur buluyorum. Naht sanatının paha biçilemez bir özelliği var" dedi.

Sanatı yapmak isteyenlere yardımcı olduğunu söyleyen Akkaya,"Yozgat'ta 5-6 tane bu işle uğraşan arkadaşımız var. Ben kabartma modelini yapıyorum. Şu anda Yozgat'ta 2 arkadaşımıza bu sanatı öğrettim ama işleri nedeniyle devam ettiremediler. Her işin başı sabır Naht sanatının da sabırdan ibaret olduğuna inanıyorum. Sabretmeyen bir insan bu çalışmaların devamını göremez" şeklinde konuştu.

Gelişen teknolojiye kendi mesleklerinin de yenik düştüğünü hatırlatan Akkaya,"Körelen mesleklerden biri de bizim mesleğimiz. Gelişen teknoloji, lazer çalışmalarının yoğunluğu bizim sanatımızın gün geçtikçe erimesi anlamına geliyor. Ama el sanatının kıymeti hiçbir zaman bitmez. Bizden sonra bu işi Yozgat'ta yapacak birilerinin çıkacağı inancındayım" ifadelerine yer verdi.

İnsanların yapılan çalışmaları görmelerini ve farkına varmalarını isteyen Akkaya,"Yozgat'ta bu sanatın varlığından haberdar olmasını istiyoruz. Tüm Türkiye'de bu sanatın var olduğunun bilinmesini istiyoruz. Amacımız sadece sanatın varlığının bilinmesi ve bu sanatın devam ettirilmesi" diye konuştu.

35 Yıldır Naht Sanatını Yozgat’ta Yaşatıyor

35 Yıldır Naht Sanatını Yozgat’ta Yaşatıyor

35 Yıldır Naht Sanatını Yozgat’ta Yaşatıyor

35 Yıldır Naht Sanatını Yozgat’ta Yaşatıyor

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