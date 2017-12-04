350 Şehit Yakını, Gazi Ve Gazi Yakını Ataması Gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 350 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasını gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 350 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasını gerçekleştirildi.

3713 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen 350 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası bugün Devlet Personel Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları da dikkate alındı. 350 istihdam hakkı sahibinden; 83'ünün öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; fizyoterapist, mühendis, öğretmen, ressam, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 124'ünün memur unvanlı kadrolara, 135" inin hizmetli unvanlı kadrolara ve 8 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi. Atananların 197'si erkek, 153'ü kadın.

Ayrıca atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 26'sı bakanlık ve bağlı kuruluşu, 30'u üniversite, 7'si kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam sayısı 63" dür. İlgililer atama teklif sonuçlarına 4 Aralık 2017 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.

Bakanlık, ilgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerektiğini belirtti.