  • BIST 93.928
  • Altın 139,910
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

36 yıl sonra buluştular

»
36 yıl sonra buluştular
Çarşamba'daki Irmaksırtı Mahallesi İlköğretim Okulu'nda 1980'li yıllarda okuyan ilkokul öğrencileri, eski öğretmenleri ile birlikte 36 yıl sonra bir araya geldi. Aynı fotoğraf 36 yıl sonra tekrar çekildi

Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki  Irmaksırtı Mahallesi İlköğretim Okulu'nda 1980'li yıllarda okuyan ilkokul öğrencileri yıllar sonra bir araya geldi. Binlerce öğrenciyi mezun eden ve öğrencilerinin hafızasında her zaman iyi bir şekilde yer eden emekli öğretmenler Fevzi Belge, Fatma Akdemir ve Memnüne Tekiner'in katılımıyla buluşan öğrenciler, 36 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadılar.

ESKİ GÜNLER YAD EDİLDİ
Şimdi farklı sektörlerde iş sahibi olan öğrencilerin buluştuğu organizasyonda öğrenci arkadaşlar ve öğretmenler hasret giderdi. İlkokul anılarının yad edildiği buluşmada gündelik hayatlar hakkında da sohbet edildi. Yemeğe katılanlar öğretmenlerine çiçek takdim edip, ellerini öperken, "Okul günleri hiç bir zaman unutulmuyor. Arkadaşlarımızla yıllar sonra hasret gidermek bizleri çok mutlu etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine bir araya gelmek için sözleştik" dediler.

Öğrencileri ile her zaman gurur duyduklarını belirten emekli öğretmenler Fevzi Belge, Fatma Akdemir ve Memnüne Tekiner de kendilerini unutmayan her bir öğrencilerine teşekkür ederek, hayatlarına başarılar diledi. Fevzi'nin Yeri'nde yapılan programda duygu dolu anlar yaşanırken, son olarak 36 yıl önce okulda çekindikleri gibi toplu fotoğraf çektirdiler.

okul-mezunlar1-001.jpgokul-mezunlar3-001.jpgokul-mezunlar4-001.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ve Samsun'un sorunlarına omuz verin!03 Mayıs 2017 Çarşamba 19:00
  • Tarihi Bozkurt İlkokulu 'Eğitim Müzesi' olmalı03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:28
  • Peli Parke'den eğitime sağlam ve sağlıklı zemin03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:05
  • Öğrenciler TEOG sonrası moral depoladı02 Mayıs 2017 Salı 17:59
  • Ticaret Lisesi mezunları buluştu02 Mayıs 2017 Salı 17:48
  • 'OMÜ kalitesini yükseltecek'28 Nisan 2017 Cuma 18:49
  • Kursu tamamladılar, belgelerini aldılar27 Nisan 2017 Perşembe 18:22
  • Samsun'un 2019 hedefi tekli eğitim26 Nisan 2017 Çarşamba 18:39
  • Samsun’un eğitimdeki hedefi ilk 1026 Nisan 2017 Çarşamba 18:37
  • Öğrencilerden Canik'e vizyon gezisi26 Nisan 2017 Çarşamba 18:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti