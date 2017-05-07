36 yıl sonra buluştular

Çarşamba'daki Irmaksırtı Mahallesi İlköğretim Okulu'nda 1980'li yıllarda okuyan ilkokul öğrencileri, eski öğretmenleri ile birlikte 36 yıl sonra bir araya geldi. Aynı fotoğraf 36 yıl sonra tekrar çekildi

Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki Irmaksırtı Mahallesi İlköğretim Okulu'nda 1980'li yıllarda okuyan ilkokul öğrencileri yıllar sonra bir araya geldi. Binlerce öğrenciyi mezun eden ve öğrencilerinin hafızasında her zaman iyi bir şekilde yer eden emekli öğretmenler Fevzi Belge, Fatma Akdemir ve Memnüne Tekiner'in katılımıyla buluşan öğrenciler, 36 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadılar.

ESKİ GÜNLER YAD EDİLDİ

Şimdi farklı sektörlerde iş sahibi olan öğrencilerin buluştuğu organizasyonda öğrenci arkadaşlar ve öğretmenler hasret giderdi. İlkokul anılarının yad edildiği buluşmada gündelik hayatlar hakkında da sohbet edildi. Yemeğe katılanlar öğretmenlerine çiçek takdim edip, ellerini öperken, "Okul günleri hiç bir zaman unutulmuyor. Arkadaşlarımızla yıllar sonra hasret gidermek bizleri çok mutlu etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine bir araya gelmek için sözleştik" dediler.

Öğrencileri ile her zaman gurur duyduklarını belirten emekli öğretmenler Fevzi Belge, Fatma Akdemir ve Memnüne Tekiner de kendilerini unutmayan her bir öğrencilerine teşekkür ederek, hayatlarına başarılar diledi. Fevzi'nin Yeri'nde yapılan programda duygu dolu anlar yaşanırken, son olarak 36 yıl önce okulda çekindikleri gibi toplu fotoğraf çektirdiler.